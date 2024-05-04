В 48 лет умерла актриса из сериалов "Солдаты" и "Час Волкова" Галина Давыдова

3 мая на 49-м году жизни не стало российской актрисы кино и сериалов, заслуженной артистки РФ Галины Давыдовой.

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Галина Давыдова родилась в 1975 году в Советске Тульской области. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано, вокальный факультет музыкального училища имени Даргомыжского, ГИТИС (курс Натальи Сац) и аспирантуру ГИТИСа.

Давыдова была доцентом РАТИ-ГИТИС, кандидатом педагогических наук, лауреатом международного конкурса во Франции.

На экране дебютировала в 2000 году - в комедии "Особенности банной политики, или Баня-2" (18+) - с Виктором Бычковым. Снялась в сериале "Солдаты", трех сезонах "Часа Волкова".

"Ушла из жизни заслуженная артистка РФ, доцент кафедры вокального искусства, кандидат педагогических наук Галина Давыдова", - сообщили в пресс-службе ГИТИС.

Детали выясняются.