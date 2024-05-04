Патриарх Кирилл освятил куличи и яйца в храме Христа Спасителя

Этому предшествовало торжественное богослужение, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Русской православной церкви. В этом году Пасха выпала на 5 мая.

В ночь с субботы на воскресенье в Москве изменится график работы метро. Подземка будет открыта до 02:00, чтобы верующим было удобно добраться домой после пасхальных служб. Сегодня в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь.

Частицу пламени передали делегации Фонда Андрея Первозванного. К вечеру лампаду доставят в Москву на самолёте.