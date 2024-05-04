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Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела в Москву с Благодатным огнем

Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела из Израиля в Москву с частицей Благодатного огня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе ФАП. Святыня была получена в иерусалимском храме Гроба Господня.

Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела в Москву с Благодатным огнем
© ТАСС
Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела в Москву, — сообщили в фонде, добавив, что самолет отправился из Тель-Авива.

Лампаду с Благодатным огнем доставят в храм Христа Спасителя на ночное пасхальное богослужение. Службу возглавит патриарх Кирилл. Кроме того, пламя привезут в Богоявленский Елоховский собор, в храм Георгия Победоносца на Поклонной горе и еще несколько церквей столицы. В аэропорту Внуково святыню смогут принять представители различных епархий РПЦ, которые займутся доставкой огня в свои регионы.

Ранее делегация ФАП получила Благодатный огонь в ходе церемонии накануне праздника Воскресения Христова. Святыня появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Он возведен на месте, где был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос.

До этого появились кадры схождения Благодатного огня. Трансляцию церемонии вели федеральные российские каналы. Первые мгновения святыня не обжигает кожу, на кадрах видно, как люди «умываются» огнем.

Общество
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