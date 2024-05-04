Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела в Москву с Благодатным огнем

Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела из Израиля в Москву с частицей Благодатного огня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе ФАП. Святыня была получена в иерусалимском храме Гроба Господня.

Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела в Москву, — сообщили в фонде, добавив, что самолет отправился из Тель-Авива.

Лампаду с Благодатным огнем доставят в храм Христа Спасителя на ночное пасхальное богослужение. Службу возглавит патриарх Кирилл. Кроме того, пламя привезут в Богоявленский Елоховский собор, в храм Георгия Победоносца на Поклонной горе и еще несколько церквей столицы. В аэропорту Внуково святыню смогут принять представители различных епархий РПЦ, которые займутся доставкой огня в свои регионы.

Ранее делегация ФАП получила Благодатный огонь в ходе церемонии накануне праздника Воскресения Христова. Святыня появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Он возведен на месте, где был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос.

До этого появились кадры схождения Благодатного огня. Трансляцию церемонии вели федеральные российские каналы. Первые мгновения святыня не обжигает кожу, на кадрах видно, как люди «умываются» огнем.