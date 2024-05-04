Монах Зосима предсказал России победу в Пасху 2024 года

Более 20 лет назад монах Зосима предсказал ряд событий, в том числе и спецоперацию. Старец покинул этот мир 22 года назад, но многие его предзнаменования уже сбылись. На Пасху-2024 у него было особое пророчество.

«Первая будет кровавой», – говорил он более 20 лет назад.

Паства старца верит, что он имел в виду 2022 год и нынешнюю СВО.

«Вторая Пасха – голодная», – и здесь сбылось, так как в 2023 году отсутствие еды стало одной из главных проблем не только для Украины. «Третья Пасха будет победной!», – сообщает LIFE.

Монаха Зосиму похоронили на территории Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря. Его он восстанавливал своими руками. Перед смертью он завещал закопать себя глубже обычного, «чтобы бандеровцы не выкопали».

Ранее индийская провидица Арчена рассказала, что ждет мир в ближайшие 25 лет. Своим предсказанием она успокоила тех, кто боялся применения в военных конфликтах страшного оружия.