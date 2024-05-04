В Сочи спрогнозировали резкое ухудшение погоды

Ветер с порывами 16 —17 метров в секунду, гроза и подтопления возможны в Сочи эти выходные. Погода начнет портиться в субботу вечером, сообщает городская администрация со ссылкой на метеорологический прогноз.

«С вечера 4 мая и до конца дня 5 мая 2024 года на территории Сочи и ФТ Сириус местами ожидается сильный дождь, гроза», — сказано в сообщении.

Отмечается, что местами вероятны порывы ветра 15-17 метров в секунду. В воскресенье ожидается подъем воды в реках, местами будут достигнуты неблагоприятные отметки.

По поручению главы Сочи городские службы работают в усиленном режиме. Жителям и гостям рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями и конструкциями.