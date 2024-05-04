Патриарх Кирилл провел церемонию у Храма Христа Спасителя

Накануне Пасхи, которая в этом году отмечается 5 мая, патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил куличи, пасхи и крашеные яйца в Москве.

Церемония освящения прошла у Храма Христа Спасителя после литургии Великой субботы, передает ТАСС.

Верующие со всей Москвы собрались у храма, чтобы освятить свои праздничные угощения. Патриарх Кирилл окропил святой водой куличи, пасхи и яйца, а также благословил верующих.

Помимо Храма Христа Спасителя, освящение куличей проходило во всех храмах Москвы и других городов России.