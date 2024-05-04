В РПЦ рассказали о Великой субботе и ночном Пасхальном богослужении

В 2024 году воскресение Христово православные верующие встречают 5 мая. Позади - 40-дневный Великий пост, время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику. Заканчивается и Страстная неделя, посвященная воспоминаниям о событиях последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Наступило 4 мая - Великая суббота.

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День покоя

Великая суббота понимается в Русской православной церкви (РПЦ) как день покоя, так как "спаситель телесно пребывал во гробе, божеством своим, неразлучно был со Отцом и Духом, а душою сошел в ад, чтобы освободить души там пребывавших людей".

Днем в субботу в центре храма стоит плащаница - икона, иногда написанная, иногда шитая. Икона изображает Спасителя, лежащего во гробе. К ней идут и поклоняются верующие.

Утром в субботу духовенство меняет темные великопостные одеяния на светлые. Утром служат литургию, потом, утром и днем куличи и другую пасхальную еду в храмах освящают после литургии. Как правило, освещение куличей происходит вне храмового пространства, везде в разное время - надо уточнять в конкретном храме. Освещение куличей и еды начинается после литургии и продолжается до 18-19.00 вечера.

Также после литургии в субботу в первой половине дня храмы украшают к ночному богослужению.

Благодатный огонь

В субботу накануне Пасхи происходит чудо схождения Благодатного огня. Он появляется в Иерусалиме в храме Гроба Господня, где, по преданию, был распят и погребен Иисус Христос. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны мира. В Россию Благодатный огонь доставляют к ночному Пасхальному патриаршему богослужению в столичном храме Христа Спасителя.

Ночное Пасхальное богослужение

"Днем в Великую субботу после утренних служб в храмах лучше отдохнуть, час-другой поспать, чтобы подкопить силы к ночному Пасхальному богослужению. Неслучайно его переживание является одним из ярчайших духовных впечатлений", - сказал глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов в интервью РИА Новости.

Ночная пасхальная служба начинается в разных храмах по -разному - 23.00-23.30. Сначала идет пасхальная полунощница - совсем короткая служба, после нее совершается крестный ход вокруг храма.

Крестный ход напоминает о том, что жены-мироносицы пришли помазать тело Иисуса Христа благовонным маслом и первыми узнали о его Воскресении. Как сказано в евангелии, ангел отворил камень от гробницы и возвестил о воскресении спасителя, а потому крестный ход ненадолго останавливается перед закрытыми дверями храма. У врат храма, еще на улице, первый раз поется тропарь Пасхи, и первый раз священник приветствует собравшихся возгласом: "Христос Воскресе!" "Воистину Воскресе!" - раздается в ответ.

Утреня Воскресения Христова

Затем поют утреню праздника Воскресения Христова. Особенность этой службы - канон праздника Пасхи поется, и на каждой песне канона - это бывает только в ночь на Пасху - совершается каждение всего храма с многократным приветствием "Христос Воскресе!". Также священники на разных песнях канона переодеваются в облачения разных цветов - как указание на то, что весь мир - всем светом, всем цветом - радуется о Воскресении Христовом. Этот обычай утвердился в Церкви в XIX веке.

В конце пасхальной утрени читается древнее огласительное слово авторства великого святого IV столетия Иоанна Златоуста. Затем служат пасхальную литургию. Она начинается после 01.00 ночи до 02.15 и продолжается час с лишним. После литургии верующие имеют право разговеться - вкусить скоромной не постной еды.