В Московском регионе ночью зафиксировали заморозки

Заморозки зафиксировали в Москве и Подмосковье минувшей ночью, температура воздуха местами опустилась до минус 1 градуса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"В Москве, по данным базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ, минимум прошедшей ночи составил плюс 2,7 градуса, а вот на юге столицы, в Бутово, термометры показали минус 0,3 градуса. Отмечены заморозки и в Новой Москве, там температура понижалась до минус 1 градуса. На территории Московской области холоднее всего было в Черустях, там похолодало до минус 1 градуса, а теплее всего было на севере, в Талдоме, там столбики термометров не опустились ниже плюс 2,2 градуса", - написал синоптик.

Леус также отметил, что ночные и утренние заморозки с высокой вероятностью сохранятся в столичном регионе до конца первой декады мая.