4 мая: день пожарных, генеральной уборки, черемухи и счастливых собак

4 мая — 125-й день високосного 2024 года. В Китае проводят масштабные студенческие парады, а в Японии любуются зеленью. Между тем фанаты франшизы «Звездные войны» пересматривают любимые фильмы. А собачники особенно балуют питомцев. Рассказываем, откуда взялись эти традиции и что еще нужно знать про 4 мая: какие праздники справляют в разных уголках света, какие поверья с ним связаны и многое другое.

© РИА НОВОСТИ

День пожарных — международный праздник 4 мая

Во всем мире 4 мая — праздник борцов с огнем. Его полное название — Международный день пожарных. В этот день чествуют сотрудников пожарных служб, а также поминают тех, кто отдал жизнь, ликвидируя возгорания. Инициатива учредить международный праздник возникла в конце 1990-х. Его установили в память о пяти огнеборцах, погибших при тушении лесных пожаров в Австралии. Идею поддержали в разных странах, и праздник получил статус международного.

Дата 4 мая выбрана неслучайно. День пожарных приурочен к дню поминовения святого Флориана Лорхского. Его жизнь пришлась на вторую половину III века. В молодости Флориан командовал легионерами, ответственными за тушение пожаров в Риме. Именно поэтому он почитается как покровитель пожарных. Флориан втайне исповедовал христианство и, когда этот факт открылся, был казнен.

Интересно, что в РФ существует собственный праздник пожарных. Он известен как День пожарной охраны и приходится на 30 апреля. Впрочем, несмотря на это, 4 мая 2024 года — хороший день, чтобы в очередной раз отдать дань уважения сотрудникам МЧС, борющимся с огнем.

От собак до «Звездных войн»: праздники 4 мая 2024 года

Многие праздники 4 мая 2024 года не имеют статуса официальных, однако все равно заслуживают внимания. Например, это знаменательная дата для поклонников франшизы Star Wars: на нее приходится День «Звездных войн». Дата выбрана на основе забавного созвучия. Дело в том, что напутствие «may the force be with you» («да пребудет с тобой сила»), ставшее визитной карточкой саги, созвучно с «may the fourth be with you» («да пребудет с тобой 4 мая»). И теперь в этот день фанаты Star Wars по традиции проводят киномарафоны, флешмобы и другие тематические мероприятия.

Еще один неофициальный праздник 4 мая порадует собачников. Во всем мире справляют День собачьего счастья. Почему выбрана именно эта дата, до конца не ясно. По распространенной версии, в древности существовало (где именно — не уточняется) поверье, будто в начале мая на домашних питомцев нападают злые духи. Защитить животных можно, уделив им особое внимание. Какими бы ни были истоки торжества, а отмечают его по всему свету. Это хороший день, чтобы порадовать любимца долгой прогулкой или новой игрушкой. А еще можно отправить пожертвование в собачий приют или даже стать волонтером.

И еще пару слов о том, какой праздник выпадает на 4 мая 2024 года. Нельзя не упомянуть национальные празднества. Например, в Китае и на Фиджи проводят День молодежи. Японцы любуются растениями, отмечая День зелени. Для жителей Тайваня это День литературы. А в Таджикистане отмечают профессиональный праздник налоговиков.

Но на 4 мая 2024 года приходятся не только праздники. На эту дату также выпадает Всемирный день борьбы с буллингом. Он учрежден по инициативе ООН в 2012 году. По традиции в этот день распространяют план-схемы по борьбе с травлей и контакты психологов, готовых помочь жертвам издевательств. Различные организации, в частности факультеты психологии, проводят лекции о природе и способах прекращения травли.

Проклов день — народный праздник 4 мая

Идем дальше и обращаемся к народному календарю. В России 4 мая — праздник Проклов день. Православная церковь вспоминает мучеников, пострадавших от кампанийского правителя Тимофея (IV век). Среди мучеников был святой диакон Прокл. За веру в Христа он был подвергнут заточению и пыткам, а затем казнен. Именно его имя и дало название народному празднику.

Славяне верили, что в начале мая активизируются темные силы. Поэтому Проклов день начинали с чтения заговоров. Крестьяне выходили из изб и, повернувшись на запад, произносили заклинания, отгоняющие нечисть. А еще на Прокла задабривали домашнего духа — домового. Ему оставляли лакомства и блюдце молока.

Приметы на 4 мая: что можно и нельзя делать

С праздником 4 мая в России связано немало суеверий. Все они касаются нечистых сил. Чтобы не навлечь беду на себя и близких, не стоит:

оставлять младенцев без присмотра; надевать вещи красного цвета; ссориться или громко разговаривать; посещать кладбища; плавать в озерах или реках; топтать траву, обрывать ветви кустов и деревьев; оставлять окна и двери открытыми; гулять под дождем.

Все эти действия, согласно суевериям, могут привлечь к человеку внимание нечисти. А это уже чревато проблемами со здоровьем, бедностью, неприятностями на работе или даже порчей.

На Прокла устраивали генеральную уборку и «удобряли» почву покрошенными яйцами (считалось, что взамен на яичную крошку земля дарует богатый урожай). Еще в этот день гадали по черемухе:

если черемуха успела расцвести, то лето выдастся жарким; черемуха пышно цветет — летом будет много дождей и гроз.

Интересные факты о 4 мая

Мы выяснили, какие праздники приходятся на 4 мая. Стоит также упомянуть интересные события, связанные с этой датой. Вот некоторые из них:

1113 — Владимир Мономах стал князем киевским; 1715 — во Франции произвели первый складной зонт; 1738 — в Петербурге основана первая в России школа танцев; 1844 — обед в доме Аксаковых положил конец распрям между славянофилами и западниками; 1904 — началось строительство Панамского канала; 1934 — в Москве заработал Центральный дом кино; 1961 — в Советском Союзе усилены меры борьбы с тунеядством; 1979 — пост английского премьера впервые заняла женщина — ею стала Маргарет Тэтчер.

Среди родившихся 4 мая — инструменталист и «отец» фортепиано Бартоломео Кристофори; муза Льюиса Кэрролла Алиса Лидделл; актриса и икона моды Одри Хепберн; заслуженный тренер РФ Леонид Слуцкий и ряд прочих заметных личностей.

Именины 4 мая

И последняя пара слов о праздниках 4 мая 2024 года. Пришло время вспомнить про день ангела. В святцах числятся: Иван; Александр; Алексей; Николай; Яков (Иаков); Федор; Фауст; Сократ; Филиппия; Кондратий.

Теперь вы знаете, какие праздники выпадают на 4 мая 2024 года. С этой датой связаны как просветительские ивенты, так и развлекательные мероприятия. А еще это подходящее время для подготовки к Пасхе: пришла пора печь куличи и красить яйца.