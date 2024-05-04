Суммы штрафов для судоводителей существенно поднимут

МЧС России хочет сравнять штрафные санкции за нарушения при управлении маломерными судами с таковыми для водителей наземного транспорта. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В настоящее время ряд статей КоАП РФ ввиду низких штрафных санкций не выполняют в достаточной мере превентивную функцию, что негативно отражается на уровне безопасности людей на водных объектах при пользовании маломерными судами. Вместе с тем штрафные санкции за аналогичные правонарушения в отношении водителей транспортных средств многократно выше. Предлагается увеличить штрафные санкции в статьи 11.8.1, 11.9, 11.10, 11.12, 11.13 КоАП РФ по аналогии со статьями КоАП РФ, предусматривающими штрафы для водителей транспортных средств", - говорится в пояснительной записке.

По статистике МЧС, с 2021 по 2023 год в РФ число погибших в ЧП с маломерными судами выросло на 228%. При этом 70% погибших не пользовались индивидуальными спасательными средствами.

За эти же годы более трети из всех пойманных нарушителей на воде были оштрафованы за нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров. Отмечается рост пойманных нетрезвых судоводителей.