Мэр Орска высказался о планах отставки

Мэр Орска Василий Козупица заявил, что уходить в отставку во время наводнения «не по-человечески, не по-государственному». Его слова приводит «РИА Новости».

В апреле стало известно, что у сына Козупицы есть в Дубае квартира стоимостью в 33 миллиона рублей. Эта информация вызвала волну критики в адрес мэра Орска.

Козупица признался, что протест людей у администрации города и их личное недоверие было сложным для него.

«Я не видел другого пути, как выйти к людям и поговорить с ними, объяснить, что непонятно», — сказал он.

По мнению Козупицы, в данной ситуации ему было бы «легче уйти, чем не уйти», однако такое решение в связи с наводнением в Орске «неправильно, не по-человечески и не по-государственному».

«Я четко понимаю, что в данном случае должен быть с людьми, должен делать, что необходимо для их благоустройства. Наступит время, конечно, я приму решение, но сейчас это просто невозможно», — добавил мэр.

Напомним, что наводнение в Орске произошло 5 апреля из-за прорыва дамбы, которая защищала город от вод реки Урал. Засыпать ее получилось только 11 апреля, когда вода начала уходить из населенных пунктов. На данный момент ситуация в регионе стабилизировалась, но некоторые дома все еще остаются в зоне затопления.