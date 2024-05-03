Живших в петербургском подвале детей снова отвезли в больницу

В Северной столице троих детей, которые жили в подвале с отцом, вновь поместили в больницу. В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге уточнили, что у ребят диагностировали ОРВИ.

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«Примерно неделю назад дети заболели ОРВИ и были направлены в больницу», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время ребята уже здоровы, однако они остаются на карантине в медицинском учреждении. Издание РИА «Новости» пишет, что ранее детям не делали необходимых прививок.

Стоит отметить, что детей нашли в подвале дома в апреле. Ребята жили вместе с 41-летним мужчиной, который отметил, что он их отец, уточняет Neva.Today. Правоохранители проводят проверку.

Напомним, что обнаруженных в подвале детей поместили в соццентр в Северной столице.