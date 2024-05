Расширился line-up фестиваля «Дикая Мята»

Мультиформатный фестиваль «Дикая Мята» пройдет 14–16 июня на легендарном поле в Тульской области (пос. Бунырево), ставшим за годы местом притяжения меломанов со всей страны. На три дня территория фестиваля превратится в большой и комфортный музыкальный город с шестью сценами, фудкортом, территорией красоты и здоровья Green Age, детским садом, комнатой матери и ребенка, палаточными лагерями и гостиницей, ярмарками, бесплатными питьевыми фонтанчиками, спортивными площадками и развлекательными зонами для детей и взрослых.

© Пресс-служба "Дикая мята"

С 2022 года территория фестиваля функционирует круглогодично как арт-кэмп, принимая путешественников и любителей музыки со всей страны.

Резиденты фестиваля «Дикая Мята» выступят на выставке-форуме «Россия»

В рамках Международной выставки-форума «Россия», 4 мая фестиваль «Дикая Мята» представит музыкальную сторону культурной жизни Тульской области.

Продвижение новой музыки — ДНК «Дикой Мяты». В этот вечер посетителей экспозиции и поклонников open-air ждёт часовой концерт, где выступят яркие молодые резиденты «Дикой Мяты» — группы Mesch! и TMNV.

Нам было невероятно приятно получить приглашение от форума «Россия». Сейчас это самое обсуждаемое событие в рамках продвижения инноваций, ключевых стратегических проектов и культурной жизни страны. То, что наш фестиваль будет представлен на ВДНХ в рамках презентации культурной жизни нашего Тульского региона - дорогого стоит, - комментирует Андрей Клюкин, продюсер фестиваля «Дикая Мята».

4 мая, 18:00 – главная уличная сцена выставки-форума «Россия» на ВДНХ, вход бесплатный.

Инфраструктурная подготовка к фестивалю стартовала!

«Дикая Мята» постоянно растет и развивается как самая комфортная фестивальная инфраструктура страны. В этом году появятся новые уникальные объекты – над фестивальным полем в этого года будет возвышаться маяк, оборудованный специальным фонарем символичного мятного цвета.

Маяк будет посылать сигнал всем молодым и ярким музыкантам. «Дикая Мята» давно перестала быть просто фестивалем! Мы работаем как постоянно действующее пространство с концертным клубом, студией звукозаписи, лекторием. За год у нас проходит семь кэмпов, где собираются самые перспективные музыканты, - рассказал Андрей Клюкин, продюсер фестиваля «Дикая Мята».

Также началось строительство АРТ-Амбара, где в течение года будут работать творческие мастерские. Будет улучшена инфраструктура – на территории оборудуют новые костровые зоны, проводится обновление «Водного комплекса БАРЬЕР»: питьевые фонтаны, бесплатные душевые комплексы и, конечно, бассейн.

«Дикая Мята» объявила новую волну молодых артистов

Шесть сцен и более 100 выступлений – «Дикая Мята» продолжает объявлять лайн-ап 2024 года. В новую волну анонсирования попали молодые и талантливые артисты лейбла Yappy Music Маша Мирова и ERIKA, для которых фестиваль станет первой большой площадкой, где у них будет возможность подняться на одну сцену с такими звездами независимой музыки как «Базар», PALC, «Видеокассета твоих родителей», «Манго Буст», «Приятели Покойного», Васса Железнова и «Бонд с Кнопкой».

Лайн-ап «Дикой Мяты» 2024 года: The Hatters: Big Show, Вячеслав Бутусов: 40 лет Nautilus Pompilius, Zoloto, Drummatix, Дайте танк (!), Green Apelsin, Хаски, Sati Ethnica, Базар, Polnalyubvi, Нейромонах Феофан, Найк Борзов, Юлия Пересильд & Мандрагора, Антоха МС, Лампабикт, План Ломоносова, СмешBand, Гудтаймс, Операция Пластилин, Out Of Control Army (MX), Элли на маковом поле, Нееет, ты что, Несладко, Oligarkh, Созвездие Отрезок, Мытищи в огне, The Starkillers, Васса Железнова, Минаева, Tardigrade Inferno, Драгни, Обстоятельства, PALC, Билли Новик с песнями Егора Летова, Вадяра Блюз, Бонд с кнопкой, Levandowskiy & Sche, Soltwine, TMNV, Видеокассета твоих родителей, Инкогнито, Xarista, Фанкин, Чемодан Гризли, Манго Буст, Salvador, Blizkey, Лиза Матрешка, Gilead, Ищикосьеву, Black lama, ToT SamY, Terra, Breaking System, Moscow Klezmer Band, Пока Все Змеи Спят и многие другие — лайн-ап пополняется.

Билеты и подробная информация - на официальном сайте «Дикой Мяты».