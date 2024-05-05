Адвокат прокомментировал отправку в СИЗО обвиненного в фейках педиатра

67-летняя врач обвиняется в публичном распространении фейков о ВС РФ.

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По заявлению вдовы российского военного, доктор в медкабинете заявила, что её умерший муж стал «законной целью для Украины».

Председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнёры» Владимир Старинский в эфире радиостанции «Говорит Москва» предположил, что юристам решение суда может быть неясно.

«Сама суть обвинения непонятна. Непонятна не только врачам, коллегам, но на самом деле непонятна и юристам. Потому что на что надо обратить внимание, по данной статье Уголовного кодекса должна присутствовать публичность. Свой кабинет рабочий — это не публичное место, это не площадка, не трибуна, с которой можно публично высказывать своё мнение, в том числе по поводу СВО. Поэтому мнение можно оценивать по-разному. Публичности здесь, на мой взгляд, не было. Я считаю, что в данной конкретной ситуации, как само предъявление обвинения, так и избрание такой жёсткой меры пресечения — излишне».

Ранее российские врачи потребовали освободить педиатра Надежду Буянову. В её поддержку выступили больше 150 коллег. Подписи под открытым письмом продолжают собирать в специальном Telegram-канале.

Бывший московский педиатр не признал вину по делу о распространении фейков о ВС РФ

Авторы обращения указали, что Буянова — «дефицитный» специалист, 40 лет помогавшая детям, однако сейчас она помещена в СИЗО «как опасный преступник, который может скрыться из страны и повлиять на следственные действия».

«Мы требуем немедленного освобождения педиатра и просим коллег подписать письмо», — говорится в тексте. В нём также указано, что преследование доктора даёт молодёжи сигнал об опасности идти в медицину и помогать людям, поскольку специалиста «могут в любой момент оговорить, и он окажется в тюрьме».

Сама Буянова отрицает, что говорила такие слова, и заявляет, что её оговорили (аудиозапись приёма не велась). 2 февраля по поручению председателя СК Александра Бастрыкина против врача было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»).