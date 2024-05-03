Российский священник назвал самый страшный смертный грех

Батюшка рассказал россиянам о смертном грехе, который невозможно искупить.

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Российский священнослужитель заявил, что самый страшный смертный грех, который никак нельзя искупить – это оскорбление Бога и веры. Даже убийство будет прощено, если человек сможет искренне раскаяться.

Батюшка рассказал, что в Библии написано о благодати спасения, которую получили люди, но тут же отвергли. Святое писание, уточнил священник, напоминает об этом грехе не для устрашения или осуждения, а для того, чтобы люди задумались о своих поступках. Необходимо жить святым образом в соответствии со своей верой и отказаться от греха, передает ИА "Кулик".