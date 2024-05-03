В РПЦ назвали продажу пасхальных «кексов» возвратом в СССР

Торговым сетям нет никакого смысла скрывать то, что они продают пасхальные куличи, а попытка выдать их за кексы похожа на возврат к советскому прошлому. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Таким образом священнослужитель прокомментировал появившиеся в соцсетях фотографии, где на полках магазинов были представлены «кексы праздничные», а на упаковке написано поздравление с Пасхой.

«На мой взгляд, те торговые сети, которые по каким-то причинам пытаются поменять название кулича на какой-то там кекс, совершают непродуманный поступок и тем самым напоминают нам о советском времени, когда в борьбе с праздником Пасхи в торговых сетях продавались вместо куличей весенние кексы или что-то в этом роде», - заметил Вахтанг Кипшидзе.

По его мнению, как продавцам, так и покупателям «нет никакого смысла скрывать то, что они покупают пасхальный кулич, чтобы отпраздновать главный христианский праздник».

Ранее в России подсчитали индекс пасхального кулича. Выяснилось, что средняя стоимость традиционной пасхальной выпечки продемонстрировала рост на 10% год к году. При этом в продаже появились и пасхальные куличи за 32 тысячи рублей.

Представитель Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе отметил, что появление таких дорогих куличей противоречит взглядам православного христианства, которое не поощряет стремление к роскоши.