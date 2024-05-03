Суд арестовал студента ВШЭ за пропаганду ЛГБТ* и дискредитацию ВС РФ

Тверской районный суд арестовал четверокурсника НИУ ВШЭ Данила Морозова за пропаганду ЛГБТ* и дискредитацию Вооруженных сил РФ в Сети. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-службе суда.

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Морозов является председателем комиссии по регламенту и контролю Молодежного парламента при Госдуме ФС РФ. В одном из Telegram-каналов студент выразил негативное отношение к спецоперации на Украине. За это суд назначил ему административный штраф в размере 50 тысяч рублей.

Также суд признал его виновным в пропаганде ЛГБТ*. В этом же Telegram-канале Морозов опубликовал пост с символикой экстремистской организации. Студента приговорили к административному аресту на 15 суток.

28 апреля стало известно, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила разобраться с украинским студентом МГУ, собиравшим в Сети деньги для Вооруженных сил Украины.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.