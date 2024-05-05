В шествии «Бессмертного полка» в Буэнос-Айресе приняли десятки человек

В аргентинском городе Буэнос-Айрес более семидесяти местных жителей, в числе которых были и россияне, приняли участие в шествии «Бессмертного полка». Участники акции прошлись вокруг центральной площади столицы, спели песни военных лет, прочитали стихотворения, а также рассказывали друг другу о членах своих семей, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

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Такие же шествия прошли еще в нескольких городах страны. «Бессмертный полк» в Аргентине проводится в стране уже в десятый раз, сообщает РИА Новости.

Акция «Бессмертный полк» проводится ежегодно в России и других странах мира с 2012 года. Во время шествия участники проходят по улицам городов с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны.

Шествие «Бессмертного полка» в России в 2024 году в очном формате отменено из соображений безопасности, сообщили организаторы.

Российские регионы стали массово отменять торжественное празднование Дня Победы 9 мая из соображений безопасности. Так, Белгородская, Брянская, Псковская, а также Рязанская и Курская области отказались от проведения таких мероприятий. К ним также присоединился город федерального значения Севастополь.