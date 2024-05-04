В Подмосковье организуют почти 200 ярмарок в мае

Порядка 200 тематических ярмарок планируют провести в Подмосковье в мае, там будут продукты и сувениры. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"На территории 42 городских округов Московской области будет организовано более 190 ярмарок. Больше всего пройдет в Одинцове, Красногорске, Истре, Зарайске и Воскресенске", - сказали в пресс-службе.

Как уточнил заместитель председателя правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, в воскресенье отметят самый большой православный праздник - Пасху, а 9 мая - День Победы. Оба эти торжества с давних времен имели большое значение для всей страны, поэтому им и будет посвящена значимая часть проводимых в мае ярмарок, на которых помимо фермерских продуктов можно найти сопутствующие товары для праздника, а также сувениры и подарки ручной работы от местных ремесленников и мастеров.

"Мы в свою очередь поддерживаем местных сельхозпроизводителей и фермеров, предоставляя льготные торговые места на ярмарках", - подчеркнул он.

Так, ко Дню Победы пройдут более 30 ярмарок, а к Светой Пасхе - более 15. В конце месяца на территории Шаховской будут организованы ярмарки, посвященные Дню российского предпринимательства. Наиболее актуальны ярмарки "Сделано в Подмосковье" и "Весна, сад, огород".