Мощный циклон и похолодание: какая погода будет на неделе в Приморье

В начале следующей недели Приморье будет находиться под воздействием циклона. Наиболее интенсивные осадки ожидаются на юге края.

«В начале следующей недели Приморский край окажется под воздействием циклона, который с Желтого моря через Корейский полуостров выйдет на Японское и будет смещаться над его акваторией», – передает Примгидромет.

Дожди будут идти на больше территории края в понедельник и вторник, наиболее интенсивные осадки ожидаются на юге края. В связи с непогодой в крае объявлено штормовое предупреждение.

На юге дожди будут сопровождаться сильным ветром с порывами до 23 м/с, на мысах залива Петра Великого – до 25–30 м/с. Минимальная температура составит +2…+10 °С, на северо-востоке возможен небольшой мороз, температура может опуститься до −3 градусов. Максимальная будет в пределах +11…+19 °С, на востоке и побережье – +5…+10 °С. В среду, 8 мая, дожди в Приморье прекратятся, ночью станет холоднее на 1–4 градуса.

Днем воздух прогреется до +19…+25 °С, на побережье будет около +10…+18 °С. Во Владивостоке в понедельник – пасмурно, сильный дождь. Во вторник, 7 мая, осадки сохранятся, но их интенсивность уменьшится. Ночью температура воздуха будет в пределах +5…+8 °С, днем – +8…+11 °С. В среду ожидается без осадков, температура воздуха ночью составит +7…+9 °С, днем – +14…+17 °С. Напомним, самые сильные дожди наиболее вероятны на юге Приморья. Согласно прогнозам синоптиков, помимо осадков ожидается штормовой ветер. Фото: ФедералПресс / Елена Ельцова