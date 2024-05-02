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Адвокат Пашаев дал первый комментарий после ранения

Адвокат Эльман Пашаев дал первый комментарий после ранения, сообщив, что не помнит момент взрыва. Его слова приводит StarHit.

Адвокат Пашаев дал первый комментарий после ранения
© РИА Новости

Ранее сообщалось, что 52-летний Пашаев был ранен в зоне СВО под Угледаром. Он пострадал в результате взрыва беспилотника. Врачи диагностировали у адвоката контузию и осколочные ранения. Из Макеевки он был перевезен в больницу в Москве.

«Не помню момент взрыва. Двигаться не могу. Тяжело. Еще операция была в госпитале», — рассказал Пашаев.

До этого о состоянии адвоката высказалась его жена Алена, которая сообщила, что сейчас ее мужу ничего не угрожает и поблагодарила врачей. При этом пока медики не дают никаких прогнозов о его состоянии.

Напомним, что широкую известность Пашаев приобрел после защиты актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП в центре Москвы. Также он был адвокатом таких знаменитостей, как Катя Лель, Алексей Панин и Дарья Дмитриева.

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