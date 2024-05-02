Адвокат Пашаев дал первый комментарий после ранения

Адвокат Эльман Пашаев дал первый комментарий после ранения, сообщив, что не помнит момент взрыва. Его слова приводит StarHit.

Ранее сообщалось, что 52-летний Пашаев был ранен в зоне СВО под Угледаром. Он пострадал в результате взрыва беспилотника. Врачи диагностировали у адвоката контузию и осколочные ранения. Из Макеевки он был перевезен в больницу в Москве.

«Не помню момент взрыва. Двигаться не могу. Тяжело. Еще операция была в госпитале», — рассказал Пашаев.

До этого о состоянии адвоката высказалась его жена Алена, которая сообщила, что сейчас ее мужу ничего не угрожает и поблагодарила врачей. При этом пока медики не дают никаких прогнозов о его состоянии.

Напомним, что широкую известность Пашаев приобрел после защиты актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП в центре Москвы. Также он был адвокатом таких знаменитостей, как Катя Лель, Алексей Панин и Дарья Дмитриева.