Чубайс нашел новую работу

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс стал «организатором группы спонсоров» открывшегося в Тель-Авиве «Центра российских исследований» (ЦРС). О том, что он нашел новую работу, сообщает пресс-служба Тель-Авивского университета, в котором разместился ЦРС.

Центр займется изучением новейшей истории России после 1991 года — экономической, политической, социальной и культурной — и «всеобъемлющим исследованием возможного будущего России на основании событий недавнего прошлого». Подчеркивается, что проект носит аполитичный характер и нацелен на сугубо академические исследования. В нем примут участие публицист Александр Баунов и социолог Виктор Вахштайн (признаны Минюстом России иностранными агентами).

В учебном заведении добавили, что «заявленная задача ЦРС — подойти к возможности "понимания России" в ее новом виде в чисто академическом смысле».

О том, что Чубайс профинансировал новый центр российских исследований в Тель-Авивском университете, стало известно в феврале от издания Haaretz. На выделенные средства центр будет осуществлять академическую деятельность, однако там отказались раскрывать размер вклада экс-главы «Роснано».

Издание подчеркивает, что сообщения о контактах Чубайса с израильскими университетами относительно создания нового центра российских исследований, начали появляться через несколько месяцев после того, как он ушел с поста специального представителя президента по вопросам устойчивого развития и покинул Россию в начале 2022 года.

Ранее президент России Владимир Путин, высказываясь об Анатолии Чубайсе, заявил, что «он удрал».