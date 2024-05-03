Названа самая популярная модель iPhone

Специалисты агентства Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) назвали самые востребованные модели смартфонов Apple. Об этом сообщается в отчете фирмы.

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По информации за март 2024 года, iPhone 15 Pro Max оказался самым популярным устройством Apple. Его доля на рынке США среди остальных девайсов Apple составила 23 процента. На второй позиции с долей 22 процента оказался iPhone 15 Pro, на третьей — сразу два смартфона с долей 14 проента, iPhone 14 и iPhone 15.

В марте 2023 года сохранялась похожая ситуация. Так, на рынке лидировали флагманы iPhone 14 Pro Max и iPhone 14 Pro, которые получили долю 24 и 22 процента соответственно.

При этом базовые смартфоны Apple стали менее популярны, чем обычно. Так, в марте 2024 года доля iPhone 15 составила 14 процентов. Доля iPhone 14 год назад составляла 19 процентов, то есть аппарат начального уровня приобретал каждый пятый покупатель.

«Мы подозреваем, что существует некоторое экономическое давление, направленное на сокращение расходов, когда это возможно, и тенденция к устойчивому развитию и отказу от постоянного желания имеют новейшую вещь», — заметили аналитики. По их мнению, пользователи чаще выбирают дорогие смартфоны, чтобы обновлять их реже.

В конце апреля аналитики CIRP рассказали, что продажи iPhone в США за весенний период снизились до рекордной отметки. Доля смартфонов Apple составила 33 процента — это самый низкий показатель за последние шесть лет.