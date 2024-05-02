Женщина с самой большой грудью в России обожгла бюст в ресторане

Российская модель и обладательница самой большой груди в стране Ирен Феррари заявила, что обожгла бюст в одном из ресторанов. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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По словам модели, в кафе ее облили горячим кофе, что привело к ожогам в области лица, предплечья и молочных желез. При этом Феррари даже пришлось обратиться в больницу.

«Произошел инцидент в известном фастфуд ресторане, где меня облили горячим кофе. Моя кожа отреагировала ожогами. Причем ожоги зафиксированы в государственном травматологическом пункте. На данной момент моей жизни ничего не угрожает, но я защитила честь и имя», — рассказала она.

Отмечается, что ранее девушка застраховала свою грудь на несколько миллионов, однако пока остается неизвестным, покрывает ли страховка подобные случаи.

Напомним, что это уже не первый неприятный инцидент из-за кафе, в который попадает Ирен Феррари. Ранее она угрожала своей соседке в Подмосковье из-за того, что та приходила в местное кафе вместе с собакой.