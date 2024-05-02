«Дело могут пересмотреть»: отпустят ли Ефремова по УДО из-за болезни

Если медицинская экспертиза выяснит, что у актера Михаила Ефремова прогрессирует выявленная хроническая обструктивная болезнь легких, его могут выпустить по УДО. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил юрист Дмитрий Краснов.

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Новые обстоятельства

По его словам, артисту отказали в ходатайстве по условно-досрочному освобождению в связи с некоторыми нарушениями.

— Теперь только через год Ефремов сможет повторно делать запрос на условно-досрочное освобождение. Однако сейчас появились новые обстоятельства, которые могут изменить эту ситуацию, — пояснил собеседник «ВМ».

По словам Краснова, так как у артиста обнаружена болезнь, его дело могут пересмотреть. А именно — начать медицинскую проверку состояния его здоровья.

— Если выяснится, что его состояние ухудшается, а болезнь прогрессирует, то есть вероятность, что Ефремову не придется ждать целый год, чтобы получить условно-досрочное освобождение, — продолжил юрист.

По словам спикера, комиссия, которая будет проводить медицинский осмотр и выяснит, что нахождение в местах заключения негативно влияет на его состояние и только обостряет недуг, тогда актера могут отправить намного ранее на свободу.

— Речь идет именно о условно-досрочном освобождении, а не о чем-то другом. То есть полностью его не освободят от наказания, — сказал эксперт.

Чем болен Ефремов

В свою очередь врач общей практики Лариса Алексеева рассказала, что хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — это тяжелое заболевание, которое крайне сложно лечить в условиях заключения.

— Такой недуг проявляется рядом значимых внелегочных осложнений, которое обусловлены тяжестью состояния у отдельных пациентов. Причины развития могут быть разными — воздействие сигаретного дыма, врожденность, частые респираторные инфекции, — пояснила медик.

Во время болезни увеличивается количество слизи, человеку становится тяжело дышать, возникает одышка, растет нагрузка на сердце и сосуды. Без компетентного лечения могут начаться осложнения, которые приведут к летальному исходу.

Ресторатор Татьяна Беркович рассказала о состоянии актера Михаила Ефремова, с которым продолжает поддерживать связь через знакомых. По ее словам, артист сейчас находится в тяжелейшей ситуации. Беркович отметила, что 60-летний Михаил Ефремов выглядит и чувствует себя на 80 лет.

Она уточнила, что у артиста началось тяжелейшее заболевание ХОБЛ, выпали зубы, есть аллергические реакции.

Михаил Ефремов уже несколько лет находится в колонии: в 2020 году его осудили за смертельную аварию на Смоленской площади. «Вечерняя Москва» собрала главную информацию о ДТП в центре Москвы.