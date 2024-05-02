В РПЦ прокомментировали продажу пасхальных куличей за 32 тысячи рублей

Представитель Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе прокомментировал появление в продаже пасхальных куличей за 32 тысяч рублей. Об этом сообщает «Абзац».

По словам Кипшидзе, появление таких дорогих куличей противоречит взглядам православного христианства, которое не поощряет стремление к роскоши. При этом священник добавил, что такие деньги лучше было бы отдать на благотворительность.

«Думаю, что люди, которые действительно переживают Воскресение Христово, в том числе богатые, которые теоретически могут позволить себе подобного рода дорогие яства, предпочитают пожертвовать часть суммы людям, которые не имеют вообще ничего, чтобы отпраздновать Пасху. А вкус кулича за тысячу рублей отличается (от вкуса кулича — прим. ред.) за десятки тысяч рублей, на мой взгляд, не столь сильно», — считает Кипшидзе.

Ранее российские аналитики выяснили «индекс кулича».