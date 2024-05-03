Свыше 150 врачей потребовали освободить педиатра Буянову

Порядка 150 врачей поддержали детского педиатра Надежду Буянова и потребовали освободить ее из-под ареста по делу о фейках про российскую армию. Подписи собирают в телеграм-канале "Открытое письмо врачей".

© youtube.com/oscar_advokat

Авторы письма подчеркнули, что Буянова дефицитный специалист, помогавший детям сорок лет. Однако ее поместили в СИЗО как опасного преступника, который может скрыться из страны или повлиять на следственные действия.

"Мы требуем немедленного освобождения нашего педиатра Надежды Буяновой и просим наших коллег подписать письмо", – указано в тексте обращения.

Выступившие в поддержку врачи настаивают на защите интересов около двух миллионов медработников и содействии скорейшему освобождению Буяновой. Также в письме требуют публичного объяснения затянутых сроков следствия по делу.

В обращении уточнили, что преследование Буяновой может отпугнуть молодежь идти в медицину и помогать людям, так как "они могут в любой момент оговорить вас и вы пойдете в тюрьму".

Ранее СМИ сообщалось, что в начале февраля 2024 года СК РФ возбудил уголовное дело против детского педиатра. Вдова военного Анастасия Акиньшина утверждала, что во время приема в столичной поликлинике Буянова сказала ее сыну, что его отец является "законной целью для Украины" и "Россия виновата сама". Буянова эти высказывания отрицает.

По словам адвоката Оскара Черджиева, суду не предоставили аудиозапись приема, этот вопрос сняло следствие. Он подчеркнул, что педиатр не совершала преступления и не произносила слов, которые бы дискредитировали российскую армию. Дело стоит закрыть за отсутствием состава преступления, заключил он.

Буянову уволили с работы. Позднее она подала иск о восстановлении в должности. В настоящий момент педиатру предъявлено обвинение по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий").

До этого журналиста Forbes Сергея Мингазова задержали по делу о размещении недостоверных сведений о российской армии. Он сделал пост в своем телеграм-канале, опубликовав информацию о событиях в Буче. Мингазова поместили в изолятор временного содержания в Хабаровске.