Россиян предупредили о резких перепадах температуры в мае

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что Россию ждут резкие перепады температуры в мае. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По его словам, погода в мае будет соответствовать норме, но в течение месяца стоит ожидать резких перепадов температуры.

«В мае средняя температура практически на всей территории России будет около нормы. Но при этом ожидаются очень резкие колебания и изменения погоды в течение месяца. Причём во всех регионах. Очень жаркую погоду будут сменять существенные понижения температуры и наоборот. В итоге средняя температура месяца будет близкой к норме, но это все равно что измерять среднюю температуру по больнице», — рассказал Вильфанд.

Синоптик также отметил, что из этого прогноза есть несколько исключений — в Калининградской, Псковской, Смоленской и Брянской областях весь месяц ожидается теплая погода. Кроме того, количество осадков на большей части России также ожидается около нормы, но на юге Центрального федерального округа, на всей территории Приволжского федерального округа, на юге Урала, в Калмыкии, на Камчатке и в Волгоградской, Астраханской и Магаданской областях ожидается относительно сухой месяц. А вот на Ямале, Таймыре, на севере Хабаровского края, на юге Якутии, в Забайкалье, а также в Бурятии и Амурской области ожидается повышенное число осадков.

Ранее синоптик рассказала о погоде летом в Москве.