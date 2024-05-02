Гражданам Киргизии посоветовали воздержаться от поездок в РФ

Гражданам Киргизии посоветовали временно воздержаться от поездок в Россию. Сообщение об этом в четверг, 2 мая, распространило Министерство иностранных дел (МИД) республики, передает ТАСС.

В сообщении указано, что жителям Киргизии, не имеющим веских причин для выезда в РФ, нужно повременить с поездкой до снятия ранее введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу. В случае, если поездка все же необходима, жителям республики нужно заранее проверить наличие ограничений на въезд в соседнюю страну.

Ранее МВД Киргизии заявило об отмене шествия «Бессмертного полка» в этом году в целях безопасности. Меры были приняты с целью исключить риски нарушения правопорядка в местах массового скопления людей.