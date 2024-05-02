В российском городе мигрантов перестали пускать в ночные клубы

Сотрудники ночных клубов в городе Сургуте, расположенном в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, перестали пускать в заведения мигрантов и людей с неславянской внешностью. Об этом пишет издание «Вестник Сургутского района» со ссылкой на посетителей и охранников подобных учреждений.

По информации журналистов, ограничения на вход в ночные клубы города начали действовать после теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл». Однако даже спустя полтора месяца после трагедии владельцы заведений не вернулись к обычному пропускному режиму.

Как рассказала одна из жительниц Сургута, в некоторых случаях охранники даже не проверяют паспорта. Они сразу отказывают людям во входе, если те не обладают славянской внешностью.

В частности, в подобную ситуацию попал другой горожанин по имени Али. Мужчина отметил, что не пропустивший его сотрудник ночного клуба сослался на распоряжение начальства. При этом работники других заведений поступали аналогичным образом.

Журналистам издания удалось побеседовать с охранниками учреждений, один из которых связал происходящее с событиями в Москве.

«Это не только для безопасности, но и для того, чтобы не разжигать межнациональные конфликты среди отдыхающих», — подчеркнул источник.

Сотрудник другого ночного клуба добавил, что до теракта в «Крокус Сити Холле» мигрантов также нередко останавливали на входе в заведения подобного типа. Все из-за того, что приезжие часто оказывались участниками драк.