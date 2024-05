Генпрокуратура проверит ЦУМ на пропаганду ЛГБТ*

Активист Виталий Бородин, известный своими жалобами на знаменитостей, нашел пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» *признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) на рубашках и платьях VETEMENTES с редкими принтами группы «Тату» (t.A.T.u), продающихся в ЦУМе. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В оформлении одежды была использована обложка виниловой пластинки дуэта с ремиксами хита All The Things She Said. На картинке, выполненной в стиле манга, изображены две девушки, похожие на солисток Лену Катину и Юлю Волкову. Вещи стоят от 75 тысяч рублей до 96 тысяч рублей.

Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить ЦУМ на пропаганду нетрадиционных ценностей.

Накануне издательство АСТ заявило об остановке продаж трех книг, включая электронные версии, из-за пропаганды ЛГБТ: романов «Наследие» Владимира Сорокина, «Дом на краю света» Майкла Каннингема, «Комната Джованни» Джеймса Болдуина.