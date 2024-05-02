Дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон подарили погремушку за 4,1 млн рублей

Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон получила в подарок на день рождения роскошную погремушку стоимостью 36 тысяч фунтов стерлингов (4,1 млн рублей), сообщает Mirror. Принцессе Шарлотте преподнесли игрушку из 18-кратного белого золота, украшенную рубинами, сапфирами и бриллиантами, которые образуют флаг Великобритании.

Подарок девятилетней дочери Уильяма и Миддлтон вручил ювелирный бренд Natural Sapphire Company. Представители компании поблагодарили монарших за особый вклад в развитие их бизнеса. Там подчеркнули, что во время помолвки принц Уильям преподнес невесте кольцо с синим сапфиром, которое когда-то принадлежало принцессе Диане, после чего продажи марки с этим камнем резко возросли.

Сегодня наш бизнес продолжает расти, и мы с большой радостью отмечаем рождение нового члена королевской семьи. Мы благодарим Кейт и Уильяма за то, что они представили миру нашу компанию, подарив детскую погремушку, разработанную специально для их принцессы, — сказали представители компании.

Ранее принц Уильям сообщил, что Миддлтон, которой ранее диагностировали рак толстой кишки, чувствует себя хорошо. Он добавил, что семье удается справляться с болезнью принцессы Уэльской. У Миддлтон обнаружили онкологическое заболевание во время операции на брюшной полости. В настоящий момент она проходит курс химиотерапии.