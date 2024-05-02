В Госдуме оценили идею ввести в России «карту русского»

Депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман в разговоре с Рамблером прокомментировал идею о введении в России «Карты русского» для репатриации соотечественников из-за рубежа. Парламентарий назвал соответствующую инициативу разумной, отметив вместе с тем, что ее реализация не должна способствовать проникновению в страну лиц, представляющих угрозу ее безопасности.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее заявил о необходимости введения в России на федеральном уровне «Карты русского», которая позволит россиянам, находящимся за границей, и их детям вернуться в страну. О заявил изданию «Ведомости», что такая карта может действовать по аналогии с «Картой поляка», которая есть у некоторых жителей Калининградской области. Она дает людям возможность работать и учиться в Польше. Однако, считает Алиханов, русским сейчас не помогают вернуться в Россию. Издание уточняет, что карта даст возможность въезжать в РФ без визы и получать в России образование.

В целом, если исходить из опыта тех же поляков, мне это [введение в России «Карты русского» - прим. ред.] представляется разумным. Но я опасаюсь, что тут могут возникнуть некоторые сложности, связанные с тем, что у поляков вряд ли так много противников, как у нас. Соответственно, у них меньше шансов, что им под видом человека с «Картой поляка» «подкинут» что-нибудь опасное. Должен заметить, что у нас в зарубежье есть очень заметное разногласие и различие во взглядах разных людей, так что прибыть [в Россию] могут вполне себе русские люди, но в то же время искренне убежденные в необходимости, например, поджигать распределительные шкафы на железных дорогах. Анатолий Вассерман Публицист, интеллектуал и депутат Госдумы

Вместе с тем парламентарий согласился с необходимостью принятия дополнительных мер по вопросу репатриации соотечественников из-за рубежа.

«Вообще-то различных формальностей и бюрократических препятствий вокруг репатриации довольно много. Более того, судя по доступным мне сведениям, репатриироваться несомненно русскому по культуре человеку гораздо сложнее, чем въехать кому-нибудь, явно придерживающемуся других обычаев и верований. И с этим действительно надо разбираться. «Карта русского», наверное, в этом деле поможет, но [при ее введении] все-таки нужно будет разбираться, как все это контролировать», — заключил парламентарий.

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