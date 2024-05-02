Жителей нескольких регионов предупредили о заморозках

Заморозки по ночам и утрам ожидаются в европейской части России с 3 по 5 мая. Как сообщает РИА Новости, такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, уже завтра, 3 мая, из приполярных регионов придут холодные воздушные массы, которые приведут к резкому понижению температуры. В частности, в Костромской области ожидается до -6 градусов, в Тверской, Ярославской, Ивановской и Владимирской — до -3 градусов, в Рязанской — до -2 градусов, а в Московской и Калужской областях — до -1 градуса.

«4-5 мая заморозки будут от 0 до -3 градусов даже в Астраханской области и в Калмыкии», — добавил синоптик.

Вильфанд отметил, что похолодает и во всем Приволжском федеральном округе — до -6 градусов. Также резкое снижение температуры ожидается в Тамбовской, Воронежской и Ростовской областях — до -5 градусов.

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