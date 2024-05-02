Актер Данила Гребнев умер в 29 лет

На 30-м году жизни скончался российский актер Данила Гребнев. Об этом сегодня сообщили в Марийском республиканском колледже культуры и искусств имени Палантая.

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Данила был выпускником театрального отделения колледжа в 2015 году, закончив его с отличием.

"Ушел из жизни талантливый, харизматичный, интересный и удивительный молодой человек. Данила без преувеличения был настоящей гордостью колледжа", - сказано в некрологе.

Отмечено, что ушедший был не только актером, но и поэтом, музыкантом, философом и "светлой души юношей, с которым всегда легко работалось".

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После окончания колледжа Гребнев работал актером в Республиканском театре кукол в Йошкар-Оле, создал свой музыкальный проект, написал книгу "Письма с Юпитера". В последнее время работал актером детского театра "Фонарик" в Санкт-Петербурге.

Причина и обстоятельства смерти молодого артистка не называются.