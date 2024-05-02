Стало известно о состоянии экс-адвоката Ефремова после ранения в зоне СВО

Адвокат Эльман Пашаев перевезен на лечение в Москву, он не может ходить после ранения, которое получил в зоне проведения специальной военной операции. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Ранее сообщалось, что бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев был госпитализирован после ранения под Угледаром. По данным СМИ, Пашаев был контужен при взрыве беспилотника. Кроме того, врачи диагностировали у него осколочные ранения.

Telegram-канал SHOT сообщил о том, что Пашаева перевезли в одну из столичных клиник с ранением ноги и контузией. Сейчас из-за травмы поясницы и ноги он не может ходить, и медики пока не дают прогнозов.

Жена экс-адвоката Пашаева подтвердила его ранение в зоне СВО

В свою очередь жена адвоката Алена Пашаева заявила, что сейчас жизни ее мужа ничего не угрожает, пишет «360».

«Состояние удовлетворительное, но главное — наши врачи делают все возможное для восстановления, наши ангелы», — подчеркнула она.

Пашаева также выразила надежду на то, что ее муж восстановится «в течение месяца» и «все будет хорошо».

Эльман Пашаев прославился как адвокат для знаменитостей — среди его клиентов были Катя Лель, актер Алексей Панин, гимнастка Дарья Дмитриева и другие. Широкую известность он получил после того, как стал защитником актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.