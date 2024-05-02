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Стало известно о состоянии Пашаева после ранения в зоне СВО

Адвокат Эльман Пашаев перевезен на лечение в Москву, он не может ходить после ранения, которое получил в зоне проведения специальной военной операции. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Стало известно о состоянии экс-адвоката Ефремова после ранения в зоне СВО
© globallookpress.com

Ранее сообщалось, что бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев был госпитализирован после ранения под Угледаром. По данным СМИ, Пашаев был контужен при взрыве беспилотника. Кроме того, врачи диагностировали у него осколочные ранения.

Telegram-канал SHOT сообщил о том, что Пашаева перевезли в одну из столичных клиник с ранением ноги и контузией. Сейчас из-за травмы поясницы и ноги он не может ходить, и медики пока не дают прогнозов.

Жена экс-адвоката Пашаева подтвердила его ранение в зоне СВО

В свою очередь жена адвоката Алена Пашаева заявила, что сейчас жизни ее мужа ничего не угрожает, пишет «360».

«Состояние удовлетворительное, но главное — наши врачи делают все возможное для восстановления, наши ангелы», — подчеркнула она.

Пашаева также выразила надежду на то, что ее муж восстановится «в течение месяца» и «все будет хорошо».

Эльман Пашаев прославился как адвокат для знаменитостей — среди его клиентов были Катя Лель, актер Алексей Панин, гимнастка Дарья Дмитриева и другие. Широкую известность он получил после того, как стал защитником актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.

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