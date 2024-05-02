Артемий Лебедев обрушился на журналистов

Никчемными людьми назвал журналистов блогер и дизайнер Артемий Лебедев в выпуске обзора новостей, который доступен в соцсети «ВКонтакте». NSN.FM

«Журналист» — это синоним слова абсолютно никчемный человек, который больше в жизни ничего не придумал, кроме как заниматься журналистикой», — сказал он. Лебедев добавил, что нормальные люди не идут в журналистику. Lenta.ru

Он считает, что представители сферы журналистики не разбираются ни в каких сферах и допускают ошибки при создании материалов, потому что некачественно работают с информацией. Газета.Ru