Народный артист России оскорбил Джоан Роулинг

Народный артист России Александр Клюквин, который озвучил серию книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, назвал автора произведений, писательницу Джоан Роулинг, дурой. Об этом он сообщил в интервью, доступном на YouTube-канале RTVI.

Актеру задали вопрос о том, как он относится к Роулинг после ее публичного осуждения специальной военной операции на Украине (СВО). Клюквин предположил, что она могла высказаться подобным образом из-за давления или испуга.

«Да по барабану она мне. Есть много дур на свете, да пусть и будет. Пусть будет и Джоан Роулинг», — отреагировал артист.

Он напомнил, что несколько лет назад автор выступила против ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) и «всей этой бесовщины», после чего ее «затоптали».

«С другой стороны, у них в этой "мелкобритании"… Пусть они как хотят, так и живут, в общем-то. У них все давным-давно кончилось, остался только остров и амбиции, и как-то амбиции гораздо больше острова», — заявил Клюквин.

Ранее звезда киносаги «Гарри Поттер», актер Дэниел Рэдклифф рассказал об отношениях с писательницей Джоан Роулинг, создавшей историю о мальчике-волшебнике, после ее «отмены».