Принц Уильям и принцесса Кейт Миддлтон показали редкую фотографию своей подросшей дочери Шарлотты. Снимок был опубликован в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© ТАСС / Zuma

Супруги публично поздравили свою наследницу с 9-летием. В честь дня рождения принц Уильям и Кейт Миддлтон выложили кадр, на котором принцесса Шарлотта запечатлена в саду. Девочка позирует в темно-синем свитере, красном кардигане с леопардовыми пуговицами и джинсовой юбке. Автором кадра по традиции выступила Кейт Миддлтон. Королевская семья поблагодарила фанатов за поздравления.

© princeandprincessofwales/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

16 января принцесса Уэльская была госпитализирована в одну из клиник Лондона. В этот же день ей провели операцию. По словам официальных представителей королевской семьи, хирургическое вмешательство было плановым. Позже источник заявил, что супруга принца Уильяма собирается восстанавливаться дома. 22 марта Кейт Миддлтон сообщила, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии.

Накануне принц Уильям дал редкий комментарий о состоянии супруги. Старший сын короля Великобритании сказал, что у них все хорошо.