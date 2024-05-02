На Камчатке ищут женщину, которая курила и выпивала с малолетним ребенком на руках, снимая это на видео. Об этом сообщает Telegram-канал "ЧП Камчатка".

По информации Telegram-канала, личность женщины на данный момент устанавливается. На снятых ею же кадрах видно, как она с ребенком на руках курит и пьет спиртные напитки в компании другой девушки.

В СУ СК России по региону сообщили, что женщина проживает в поселке Раздольный Елизовского района. Следователи организовали процессуальную проверку обстоятельств ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию ребенка матерью.

Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По итогам проверки следствие примет решение в соответствии с требованиями законодательства.

До этого стало известно, что жительница Бурятии предстанет перед судом за систематические истязания маленькой дочери. Бабушка ребенка сообщила правоохранителям, что мать девочки употребляет наркотики.