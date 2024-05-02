Блогерша Шурыгина заявила, что вызвала полицию ради своей безопасности

Блогерша Диана Шурыгина объяснила, что сама вызвала полицию в квартиру на себя и своего знакомого.

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«Я попросила приехать и забрать меня знакомого и полицию в целях моей безопасности…» — пояснила девушка.

Она добавила, что через 10 минут ее уже отпустили из участка — после того, как Шурыгина написала объяснительную. Telegram-канал Baza, в свою очередь, подчеркивает, что в тот день в полицию действительно поступил вызов, в котором говорилось, что «девушка находится в опасности».

Накануне сообщалось, что в Москве якобы задержали Диану Шурыгину из-за жалоб соседей на шум в квартире. Вместе с девушкой дома находился предприниматель Святослав Гусев.

До этого Сергей Семенов, осужденный в 2016 году по обвинению в изнасиловании на тот момент несовершеннолетней Дианы Шурыгиной, рассказал, что занялся правозащитной деятельностью. Вместе с командой адвокатов он оказывает юридическую помощь людям, столкнувшимся с лживыми обвинениями. В общей сложности Семенов провел в заключении менее двух лет, из которых восемь месяцев находился под домашним арестом.