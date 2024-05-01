NYT: редкие издания русских классиков пропадают из библиотек по всей Европе

Редкие издания русских классиков литературы пропадают из библиотек по всей Европе — от Варшавы до Парижа, сообщает The New York Times. Сейчас полиция разбирается в том, кто и зачем забирает книги.

Газета сообщает, что, по данным Европола, за два года из библиотек пропали 170 редких книг, их заменили «очень качественными подделками».

Так, с 2022 года из европейских библиотек пропали книги на общую сумму более $2,6 млн. Пропажи обнаружили в Риге, Вильнюсе, Берлине, Мюнхене, Хельсинки, Париже, Лионе, Женеве и в Чехии.

«Сильнее всего пострадала библиотека Варшавского университета: пропало 78 книг», — пишет газета.

Книги стоят от десятков до сотен тысяч долларов каждая, в большинстве случаев оригиналы заменялись качественными копиями, говорится в статье.