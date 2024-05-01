В Москве простились с актрисой Зоей Зелинской

Сегодня, 1 мая, в Москве простились с народной артисткой России, актрисой театра, кино и телевидения Зоей Николаевной Зелинской.

© Российская Газета

Об этом сообщили в родном для нее Театре сатиры, разместив галерею архивных фото.

"Светлая, трудолюбивая, остроумная, достойная. Так о ней говорят те, кому посчастливилось работать с артисткой", - отмечено в некрологе. "Спасибо большое Вам за то тепло, которое Вы дарили зрителю! Светлая память", - сказано в нем.

Сцене Театра сатиры Зоя Николаевна подарила семьдесят лет.

Ранее сын актрисы Сергей Леднев рассказал, что его мать будет похоронена на Троекуровском кладбище.

Причиной смерти Зелинской стал инсульт - народная артистка скончалась в реанимации.

Зоя Зелинская - это пани Тереза из "Кабачка "13 стульев". На ее счету - "Карнавальная ночь" 1956 года, "На углу у Патриарших", "Линия смерти", другие проекты.