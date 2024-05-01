«Умирает»: стали известны подробности о диагнозе Ефремова

Ресторатор Татьяна Беркович рассказала о состоянии актера Михаила Ефремова, с которым продолжает поддерживать связь через знакомых.

© Вечерняя Москва

По ее словам, артист сейчас находится в тяжелейшей ситуации. Беркович отметила, что 60-летний Михаил Ефремов выглядит и чувствует себя на 80 лет.

— Он сидит уже три с половиной года, он умирает, у него здоровья не осталось, у него тяжелейшее заболевание ХОБЛ, это заболевание легких. Он безумно аллергичный, выпали зубы, и я считаю, что, конечно, он достаточно заплатил цену за то что он сделал. Три с половиной года — это большой срок, тем более он сидит в Белгороде, — передает слова ресторатора StarHit.

Михаил Ефремов уже несколько лет находится в колонии: в 2020 году его осудили за смертельную аварию на Смоленской площади. «Вечерняя Москва» собрала главную информацию о ДТП в центре Москвы.

У Михаила Ефремова есть шансы на условно-досрочное освобождение, но небольшие. Об этом в беседе с «ВМ» сообщил юрист Дмитрий Кваша.

10 ноября Ефремову исполнилось 60 лет. Почему судьба известного актера сложилась так трагично — в материале «ВМ».