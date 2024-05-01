Несмотря на все попытки проукраинских активистов и западных лобби, процесс отмены российской культуры исчерпал себя, рассказал NEWS.ru спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на VI Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку. Он подчеркнул, что российские артисты принимают активное участие в различных мероприятиях по всему миру, кроме того, проводится множество тематических фестивалей.

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Тема отмены российской культуры, безусловно, себя исчерпала, потому что по многим направлениям русская культура по-прежнему существует на площадках даже недружественных стран. Если вы посмотрите, скажем, на премьеру спектаклей Бизе «Кармен» в Венской опере, то вы увидите, что там пять русских исполнителей. И это происходит повсеместно, — констатировал Швыдкой.

Он также напомнил, что 22 апреля в Японии стартовал фестиваль русской культуры. Однако в некоторых странах, например в Республике Корея, события подобного рода отменяются под давлением местных активистов либо украинского лобби. По его словам, в конечном итоге такая риторика негативно сказывается на публике, которая теряет очень многое, русская же культура от этого не становится менее интересной.

Я думаю, что это нормально в нынешних условиях. Это процесс борьбы ценностей, — заключил спикер.

Ранее индийский бизнесмен Кришна Сингх заявил, что ему смешно от попыток некоторых республик бывшего СССР полностью избавиться от влияния русской культуры. Он также заявил, что Индии, несмотря на тяжелое колониальное прошлое, хватило ума не отказаться от английского языка.