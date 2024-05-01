Назван лучший способ предотвратить падение маленьких детей из окна

Предотвратить падение маленьких детей из открытых окон поможет ограничитель, рассказал NEWS.ru заслуженный спасатель России Сергей Щетинин. Он объяснил, что недорогое и простое в установке устройство не позволит ребенку протиснуться между рамами.

В наших магазинах продаются специальные ограничители на окна. Поставить их можно самостоятельно с помощью отвертки, стоят они недорого, точно дешевле жизни ребенка. С детьми постарше проводить беседы на предмет опасности высоты, объяснять, что нельзя баловаться высовываться из окон. Запишите ребенка в секции или кружки, чтобы занять своего ребенка, — добавил Щетинин.

Ранее сообщалось, что ребенок 2021 года рождения выпал из окна квартиры жилого дома на 12-м этаже на Новочеркасском бульваре в Москве. Пострадавшего мальчика доставили в больницу. По данным столичной прокуратуры, в момент падения дошкольника его мать находилась в другой комнате. По факту произошедшего начали проверку. В ведомстве призвали родителей не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами, а также не допускать ситуаций, при которых ребенок может самостоятельно открыть окно.

Преподаватель медфакультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов предположил, что ребенок мог выжить благодаря тому, что упал не на асфальт, а на смягчившую удар землю. Он обратил внимание, что мальчик ударился в первую очередь конечностями.