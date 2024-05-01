Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области обновил рекорд

Уровень реки Ишим возле села Абатское на 08.00 1 мая достиг рекордной отметки в 12,28 метра. Об этом сообщил глава Тюменской области Александр Моор.

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"Уровень реки Ишим возле села Абатское на утро составил уже 12 метров 28 сантиметров. Это очередной рекорд. В Казанском районе фиксируем стабильный минус. В городе Ишим вода прибывает", – рассказал губернатор о ситуации с половодьем в своем telegram-канале.

Паводок на Ишиме сместился к селу Викулово, где максимум ожидается 8-9 мая, передает "Уралинформбюро".

Между тем гидрологи отмечают нетипичное поведение Тобола, где из-за разлива по пойме вода движется очень медленно. В связи с этим пики паводка сдвигаются: в Упорово максимум прогнозируется после 6 мая, в Ялуторовске – 9-10 мая.

Продолжаются работы на федеральной трассе Р-402 "Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск" в Абатском районе. Дорожники круглосуточно укрепляют инженерные сооружения, сооружают насыпи для защиты населенного пункта от прорыва воды, устраивают дополнительный вал со стороны проезжей части. Для сокращения заторов на трассе введено ритмичное реверсивное движение, которое сохранится до прохождения пика паводка.

В так называемые окна – с 04.00 до 07.00, с 12.00 до 13.00 и с 19.00 до 20.00 – дорожные службы прекращаю работы на федеральной трассе. В это время инспекторы ГИБДД полчаса пропускают автомобили сначала в одну сторону, потом полчаса в другую. В остальное время из-за маневров дорожной техники на трассе возможна полная остановка движения.