В России изменятся правила поступления в вузы для части абитуриентов

В России в среду, 1 мая, вступил в силу закон о публичном конкурсе на целевое обучение в высших учебных заведениях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки в закон «Об образовании в РФ» призваны усовершенствовать процесс целевого обучения в вузах и процедуру поступления на такие места для всех абитуриентов.

Заказчики из числа работодателей будут размещать предложения о заключении договоров на целевое обучение на единой цифровой платформе «Работа в России». Абитуриентам будут доступны данные о мерах поддержки во время учебы, о социальных гарантиях и выплатах при осуществлении в дальнейшем трудовой деятельности, а также сведения о будущем работодателе.

Заключать договоры о целевом обучении в вузах по новым правилам начнут со следующего, 2024-2025 учебного года.

Ранее сообщалось, что в России студенческие билеты и зачетные книжки переведут в электронный вид. Как сообщили в правительстве страны, такой эксперимент пройдет с 25 апреля 2024 года до конца 2025 года. Получить документы в онлайн-формате можно будет добровольно учащимся колледжей и вузов, а также ординаторам и аспирантам. Электронную версию, можно будет использовать не только для прохода в учебные заведения, но и для покупки льготных билетов в театры, музеи, кино, а также на поезд и другой общественный транспорт. При этом бумажные документы также будут действовать, подчеркнули в кабмине.