Еще в одном регионе отменили парад в честь Дня Победы

Парад в День Победы отменен в Удмуртии из соображений безопасности. Об этом сообщает глава республики Александр Бречалов в своем Telegram-канале.
"Мы приняли очень непростое решение - отменить в этом году парад Победы. Да, парад - это очень важная традиция и большой праздник для всей Удмуртии, где сразу два города трудовой доблести, для всех нас. Но. У нас особый регион, оборонный, стратегически важный. Мы знаем, что планируются разного рода провокации, все службы республики в режиме повышенной готовности", - написал Бречалов.
Он отметил, что в преддверии праздника поздравят ветераны. Для них уже идут концерты во дворах.
"Смотр-конкурс "Равняемся на героев" мы тоже обязательно проведем, скорее всего в июне, он уже стал хорошей традицией. Я уверен - все жители республики в этот священный день вспомнят своих героев и в онлайн-формате обязательно пройдет "Бессмертный полк", - написал глава региона.