Еще в одном регионе отменили парад в честь Дня Победы

Парад в День Победы отменен в Удмуртии из соображений безопасности. Об этом сообщает глава республики Александр Бречалов в своем Telegram-канале.

"Мы приняли очень непростое решение - отменить в этом году парад Победы. Да, парад - это очень важная традиция и большой праздник для всей Удмуртии, где сразу два города трудовой доблести, для всех нас. Но. У нас особый регион, оборонный, стратегически важный. Мы знаем, что планируются разного рода провокации, все службы республики в режиме повышенной готовности", - написал Бречалов.

Он отметил, что в преддверии праздника поздравят ветераны. Для них уже идут концерты во дворах.