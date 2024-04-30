Почти в половине регионов РФ отказались от салютов на 9 Мая

Праздничные мероприятия и парады в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в большинстве регионов России, кроме приграничных районов. При этом почти в половине субъектов не состоятся праздничные салюты по соображениям безопасности.

Как следует из данных, предоставленных региональным властями, от традиционных фейерверков на 9 Мая отказались почти в каждом втором регионе. Салюты отменены, например, в том числе в республиках Алтай, Башкирия, Карелия, Коми, Северная Осетия, Удмуртия, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Нижегородской, Омской, Свердловской, Тамбовской, Томской, Ярославской областях. Чаще всего такое решение принимается в целях обеспечения безопасности, но также приводятся и иные доводы. Как объяснил свое решение губернатор Омской области Виталий Хоценко, салют в регионе проведут, когда все военнослужащие, "которые сейчас, следуя примеру дедов и прадедов, защищают Отечество от фашистов и участвуют в специальной военной операции, вернутся домой с победой".

Также отменены парады или шествия военной техники в каждом четвертом регионе России: в первую очередь в приграничных или тех, которые подвергались атакам беспилотников - Белгородской, Брянской, Владимирской, Запорожской, Калужской, Курской, Липецкой, Псковской, Орловской, Рязанской, Саратовской, Херсонской областях, Крыму, Севастополе, а также в городе Новочеркасске Ростовской области. Также шествия отменены в Адыгее, Ингушетии, Калмыкии, Чувашии, на Чукотке и пострадавшем от паводка Орске Оренбургской области.

В Ростове-на-Дону парад может пройти в традиционном формате, но без зрителей. Власти Донецкой и Луганской народных республик, где запрещены массовые мероприятия, пока не прокомментировали возможность проведения парада.

Парады в городах-героях

Как сообщают региональные власти, почти во всех городах-героях, за исключением Севастополя и Керчи, пройдут торжественные парады ко Дню Победы. При этом 9 мая Севастополь отметит 80-летие освобождения полуострова от немецко-фашистских захватчиков, планируется более 80 локальных мероприятий, премьерные показы спектаклей, концерты, например историко-патриотический фестиваль "Знамена славы" на мемориальном комплексе "Сапун-гора". Под вопросом остается проведение парада и других праздничных мероприятий в городе-герое Смоленске - решение об этом региональные власти примут в ближайшее время.

В Санкт-Петербурге также планируется проведение традиционного военного парада на Дворцовой площади. А на Невском проспекте состоится парад ретроавтомобилей времен Великой Отечественной войны с участием ветеранов, участников СВО, юнармейцев и волонтеров. Запланирован торжественный салют у Петропавловской крепости.

Праздничные мероприятия и реконструкции

Вместе с тем во всех регионах пройдут торжественно-траурные мероприятия, праздничные концерты, танцевальные вечера, кинопоказы, флешмобы, выставки, спортивные активности, поздравления ветеранов, участников СВО и членов их семей.

В Дагестане запланировано свыше 50 крупных мероприятий, в том числе республиканская акция "Вахта памяти" и фестиваль исторической реконструкции "Битва за Кавказ". В Бурятии реконструкторы воссоздадут подвиг героя Советского Союза Сергея Орешкова, который закрыл собой вражеский дзот.

В Мурманской области возле мемориала "Долина славы" воссоздадут события весны 1944 года и подвиг морских пехотинцев 254-й бригады морской пехоты Северного флота.